Израиль и Ливан в тупике

Израиль отказался обсуждать возможность приостановки военной операции против ливанской шиитской группировки «Хезболла», тогда как власти Ливана не готовы приступать к переговорам без предварительного прекращения огня. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Переговоры, которые предполагалось провести на Кипре, в итоге не состоялись. Как пояснили два источника, Бейрут настаивает на прекращении огня до начала встречи, тогда как в Израиле считают, что на переговорах следует обсуждать лишь возможность такого шага.

«(Ливан) готов к переговорам с Израилем, но при условии прекращения огня. Не перемирия, а именно временного прекращения... чтобы переговоры могли возобновиться на Кипре», – сказал один из источников. Израильскую сторону такой подход не устроил: там полагают, что диалог может вестись и параллельно с боевыми действиями.

Ранее о возможности проведения переговоров на Кипре сообщил портал Axios. По данным его источников, с инициативой выступило ливанское правительство. Однако и в США, и в Израиле к этой идее отнеслись с заметным скепсисом. В Вашингтоне, в частности, не проявляют заинтересованности в том, чтобы выступать посредником в таких переговорах. Израиль, пишет Axios, полон решимости ликвидировать «Хезболлу».

9 марта Армия обороны Израиля объявила о начале наступательной операции против группировки на юге Ливана. При этом взаимные удары стороны наносят с 2 марта. В ходе операции ЦАХАЛ как минимум двое израильских военнослужащих погибли – это первый случай, когда армия официально признала потери на территории Ливана.

После начала наземной операции Израиля Франция обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Кроме того, французское правительство выделило €6 млрд для гуманитарных организаций, работающих в стране, а также подготовило партию гуманитарной помощи.