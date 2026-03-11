USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры

Военно-морские силы США почти ежедневно отклоняют обращения коммерческих судоходных компаний с просьбой о военном сопровождении при прохождении через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Несмотря на стратегическое значение этого маршрута для мировой торговли, американское военное командование считает ситуацию в регионе слишком рискованной для организации конвоев, говорится в публикации.

«ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив, заявляя, что риск атак пока слишком высок», – утверждает Reuters.

По информации, озвученной на закрытых брифингах, позиция Пентагона остается прежней: к прямому сопровождению танкеров могут вернуться лишь после заметной деэскалации конфликта. Источники отмечают, что Военно-морские силы США не готовы брать на себя ответственность за безопасность гражданских судов, пока вероятность ударов со стороны Ирана оценивается как крайне высокая.

Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
США потопили 16 иранских минных катеров
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия»
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Израиль и Ливан в тупике
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
