Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры

Военно-морские силы США почти ежедневно отклоняют обращения коммерческих судоходных компаний с просьбой о военном сопровождении при прохождении через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Несмотря на стратегическое значение этого маршрута для мировой торговли, американское военное командование считает ситуацию в регионе слишком рискованной для организации конвоев, говорится в публикации.

«ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив, заявляя, что риск атак пока слишком высок», – утверждает Reuters.

По информации, озвученной на закрытых брифингах, позиция Пентагона остается прежней: к прямому сопровождению танкеров могут вернуться лишь после заметной деэскалации конфликта. Источники отмечают, что Военно-морские силы США не готовы брать на себя ответственность за безопасность гражданских судов, пока вероятность ударов со стороны Ирана оценивается как крайне высокая.