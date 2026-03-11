Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия»

ЦАХАЛ рано утром атаковал квартиру в жилом доме на западе Бейрута.
По сообщению саудовского канала Al-Hadath, удар был направлен против членов организации «Джамаат аль-Исламия», филиала «Братьев-мусульман», четверо были убиты.
March 11, 2026
ЦАХАЛ рано утром атаковал квартиру в жилом доме на западе Бейрута.
По сообщению саудовского канала Al-Hadath, удар был направлен против членов организации «Джамаат аль-Исламия», филиала «Братьев-мусульман», четверо были убиты.
March 11, 2026
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.