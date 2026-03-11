USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия»

10:18 658

ЦАХАЛ рано утром атаковал квартиру в жилом доме на западе Бейрута.

По сообщению саудовского канала Al-Hadath, удар был направлен против членов организации «Джамаат аль-Исламия», филиала «Братьев-мусульман», четверо были убиты.

Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
10 мартa 2026, 22:13 7723
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
10:48 339
США потопили 16 иранских минных катеров
10:45 319
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
10:29 346
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия»
10:18 659
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
10:13 851
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
10 мартa 2026, 21:43 4990
Израиль и Ливан в тупике
10:10 821
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
10 мартa 2026, 22:14 10882
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
10 мартa 2026, 19:15 6664
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 3890

