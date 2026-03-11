McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»

В рамках программы гости могут посетить кухню ресторана, где ежедневно готовятся позиции меню, и узнать, как организованы хранение ингредиентов, приготовление продукции и контроль качества на всех этапах.

Экскурсии проходят на азербайджанском языке и доступны для посетителей старше 16 лет. Участникам показывают полный производственный цикл — от приемки и хранения продукции до приготовления и выдачи заказов.

Одним из первых мероприятий в рамках программы стал ознакомительный тур для представителей СМИ.