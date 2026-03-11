McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»

Компания McDonald’s Azərbaycan представила программу «Открытые двери», позволяющую посетителям увидеть работу ресторана изнутри и познакомиться с процессами приготовления блюд.
В рамках программы гости могут посетить кухню ресторана, где ежедневно готовятся позиции меню, и узнать, как организованы хранение ингредиентов, приготовление продукции и контроль качества на всех этапах.
Экскурсии проходят на азербайджанском языке и доступны для посетителей старше 16 лет. Участникам показывают полный производственный цикл — от приемки и хранения продукции до приготовления и выдачи заказов.
Одним из первых мероприятий в рамках программы стал ознакомительный тур для представителей СМИ.
Во время экскурсии директор по управлению цепочкой поставок McDonald’s Azərbaycan Анар Османов рассказал о системе контроля качества и принципах организации поставок. В ресторанах действует цифровая система мониторинга температурных режимов: показатели фиксируются автоматически, а при отклонениях система подает сигнал.
Перед посещением кухни участники проходят обязательные санитарные процедуры — подписывают декларацию о состоянии здоровья, используют одноразовые защитные халаты, головные уборы и бахилы, а также обрабатывают руки антисептическими средствами.
Журналистам продемонстрировали, как организованы зоны хранения и приготовления продукции. Ингредиенты размещаются в отдельных холодильных и производственных зонах с установленным температурным режимом. Оборудование и рабочий инвентарь очищаются раздельно, текстиль обрабатывается отдельно.
В компании отмечают, что приготовление блюд начинается только после оформления заказа, а используемое масло регулярно проверяется специальным прибором и при необходимости заменяется.
Программа «Открытые двери» будет доступна для всех желающих по предварительной регистрации. Подробная информация о программе и форма записи доступны на сайте: