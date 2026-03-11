USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»

Компания McDonald’s Azərbaycan представила программу «Открытые двери», позволяющую посетителям увидеть работу ресторана изнутри и познакомиться с процессами приготовления блюд.

В рамках программы гости могут посетить кухню ресторана, где ежедневно готовятся позиции меню, и узнать, как организованы хранение ингредиентов, приготовление продукции и контроль качества на всех этапах.

Экскурсии проходят на азербайджанском языке и доступны для посетителей старше 16 лет. Участникам показывают полный производственный цикл — от приемки и хранения продукции до приготовления и выдачи заказов.

Одним из первых мероприятий в рамках программы стал ознакомительный тур для представителей СМИ.

Во время экскурсии директор по управлению цепочкой поставок McDonald’s Azərbaycan Анар Османов рассказал о системе контроля качества и принципах организации поставок. В ресторанах действует цифровая система мониторинга температурных режимов: показатели фиксируются автоматически, а при отклонениях система подает сигнал.

Перед посещением кухни участники проходят обязательные санитарные процедуры — подписывают декларацию о состоянии здоровья, используют одноразовые защитные халаты, головные уборы и бахилы, а также обрабатывают руки антисептическими средствами.

Журналистам продемонстрировали, как организованы зоны хранения и приготовления продукции. Ингредиенты размещаются в отдельных холодильных и производственных зонах с установленным температурным режимом. Оборудование и рабочий инвентарь очищаются раздельно, текстиль обрабатывается отдельно.

В компании отмечают, что приготовление блюд начинается только после оформления заказа, а используемое масло регулярно проверяется специальным прибором и при необходимости заменяется.

Программа «Открытые двери» будет доступна для всех желающих по предварительной регистрации. Подробная информация о программе и форма записи доступны на сайте:

https://mcdonalds.az/open-doors

Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 7725
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
10:48 343
США потопили 16 иранских минных катеров
США потопили 16 иранских минных катеров видео
10:45 322
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
10:29 347
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия»
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия» видео
10:18 659
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
10:13 852
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика; все еще актуально
10 мартa 2026, 21:43 4991
Израиль и Ливан в тупике
Израиль и Ливан в тупике
10:10 821
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
10 мартa 2026, 22:14 10882
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
10 мартa 2026, 19:15 6664
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 3890

