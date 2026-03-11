Героин на полтора миллиона в Гяндже

Сотрудники Главного управления полиции Гянджи изъяли крупную партию наркотиков на 1,6 млн манатов.

В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе мероприятий был задержан подозреваемый в наркокурьерской деятельности 33-летний Адиль Адилов. В принадлежащей ему спортивной сумке обнаружили и изъяли 27 килограммов 475 граммов героина.

Задержанный сообщил, что приобрел наркотики через гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсети и планировал доставить их по различным адресам в Гяндже. Личность иностранца устанавливается.

В сообщении отмечается, что стоимость обнаруженного у А.Адилова героина на черном рынке оценивается в 1 миллион 600 тысяч манатов. В Главном управлении полиции Гянджи возбуждено уголовное дело. В отношении А.Адилова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.