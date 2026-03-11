USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Героин на полтора миллиона в Гяндже

10:28 486

Сотрудники Главного управления полиции Гянджи изъяли крупную партию наркотиков на 1,6 млн манатов.

В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе мероприятий был задержан подозреваемый в наркокурьерской деятельности 33-летний Адиль Адилов. В принадлежащей ему спортивной сумке обнаружили и изъяли 27 килограммов 475 граммов героина.

Задержанный сообщил, что приобрел наркотики через гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсети и планировал доставить их по различным адресам в Гяндже. Личность иностранца устанавливается.

В сообщении отмечается, что стоимость обнаруженного у А.Адилова героина на черном рынке оценивается в 1 миллион 600 тысяч манатов. В Главном управлении полиции Гянджи возбуждено уголовное дело. В отношении А.Адилова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 7727
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
10:48 347
США потопили 16 иранских минных катеров
США потопили 16 иранских минных катеров видео
10:45 324
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
10:29 347
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия»
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия» видео
10:18 660
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
10:13 854
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика; все еще актуально
10 мартa 2026, 21:43 4992
Израиль и Ливан в тупике
Израиль и Ливан в тупике
10:10 823
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
10 мартa 2026, 22:14 10882
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
10 мартa 2026, 19:15 6664
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 3890

ЭТО ВАЖНО

Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 7727
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
10:48 347
США потопили 16 иранских минных катеров
США потопили 16 иранских минных катеров видео
10:45 324
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
10:29 347
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия»
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия» видео
10:18 660
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
10:13 854
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика; все еще актуально
10 мартa 2026, 21:43 4992
Израиль и Ливан в тупике
Израиль и Ливан в тупике
10:10 823
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
10 мартa 2026, 22:14 10882
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
10 мартa 2026, 19:15 6664
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 3890
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться