Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

США не торопятся смягчать санкции в отношении России

10:29 348

Вопрос санкционного режима пока находится на стадии обсуждения в администрации президента США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга для журналистов. Трансляция мероприятия велась на платформе YouTube.

Журналист поинтересовался у пресс-секретаря Белого дома заявлением президента США Дональда Трампа о возможной отмене нефтяных санкций для ряда стран. В частности, ее спросили, может ли смягчение ограничений затронуть Россию и Венесуэлу, а также когда могут быть приняты соответствующие решения. Ливитт ответила, что этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

«Я знаю, что Министерство финансов и команда президента по энергетике продолжают обсуждать этот вопрос, и в итоге они проконсультируются с президентом, прежде чем будут приняты решения», – заявила пресс-серкетарь.

Она добавила, что на данный момент не располагает информацией о введении новых санкций или их отмене, которую могла бы озвучить.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что в Вашингтоне рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти. Позднее Трамп подтвердил, что ограничения в отношении некоторых стран могут быть временно приостановлены. «А потом, кто знает, может быть, нам и не придется их снова вводить», – добавил республиканец.

