Встреча с сотрудниками AzerGold, награжденными медалью Tərəqqi

Cостоялась встреча с группой сотрудников ЗАО AzerGold, награжденных медалью Tərəqqi cогласно указу президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2026 года.

Закир Ибрагимов отметил, что данная награда свидетельствует о высокой оценке как индивидуальных достижений, так и деятельности коллектива в целом в рамках 10-летнего юбилея ЗАО AzerGold, успешно представляющего горнодобывающую отрасль Азербайджана. Председатель выразил благодарность главе государства за оказанное внимание и высокую оценку труда сотрудников компании. Было отмечено, что оказанное доверие служит важным стимулом для дальнейшей работы и достижения новых успехов.

Сотрудники, награжденные государственной наградой, выразили благодарность главе государства за проявленное к ним внимание и заботу. Они подчеркнули, что оправдают оказанное им доверие и продолжат свою деятельность с еще большей ответственностью.

В завершение сотрудникам были вручены медали и сертификаты Tərəqqi.