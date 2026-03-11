Суд и криптовалюты сделали Трампа богаче на миллиарды

Состояние президента США Дональда Трампа за последний год выросло на $1,4 млрд и достигло $6,5 млрд, сообщает журнал Forbes.

В мировом рейтинге богатейших миллиардеров Дональд Трамп поднялся с 700-го на 645-е место.

Основным фактором роста состояния стали проекты в сфере криптовалют. Прибыль принесла продажа токенов и акций компании World Liberty Financial. Положительно на состояние президента повлияло и судебное решение, освободившее его от выплаты $517 млн с процентами. Кроме того, стоимость активов Трампа увеличилась на фоне роста цен на недвижимость.

Так, поместье Мар-а-Лаго, приобретенное в 1985 году за $10 млн, теперь оценивается в $560 млн, что на $200 млн выше предыдущей оценки.