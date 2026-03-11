США потопили 16 иранских минных катеров

На фоне сообщений о намерениях Ирана минировать Ормузский пролив США нанесли серию ударов по иранским кораблям, в том числе 16 катерам, используемым для минирования. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своем официальном аккаунте в соцсети X.

Ормузский пролив - одна из важнейших артерий для транспортировки нефти из стран Ближнего Востока - фактически не используется гражданскими судами с начала войны Израиля и США против Ирана.

Утром 10 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран не допустит экспорта ни одного литра нефти из региона, пока США и Израиль продолжают атаки по стране. Исключения КСИР предлагал сделать для тех государств, которые вышлют со своей территории американских и израильских дипломатов. После этого телеканал CBS News со ссылкой на разведисточники США сообщил, что Иран начал подготовку к минированию Ормузского пролива. Трамп на фоне этого пригрозил Тегерану «беспрецедентными последствиями», если тот начнет минировать акваторию.

Через Ормузский пролив проходит 20–25% мирового нефтяного трафика. Остановка этого движения после начала войны на Ближнем Востоке уже привела к скачку цен на нефть. Так, при открытии торгов 9 марта котировки нефти Brent приближались к отметке в 120 долларов за баррель. Нефть этой же марки в начале года стоила 60 долларов за баррель. Страны Персидского залива при этом начали сообщать о сокращении добычи нефти - ее стало негде размещать в условиях невозможности экспорта.