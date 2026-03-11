USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа

10:48 354

Соединенные Штаты приняли решение о начале военной операции против Ирана самостоятельно. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью изданию Bild, опровергнув предположения о влиянии его страны на решение Вашингтона.

По словам Герцога, решение о начале операции исходило исключительно от американского лидера Дональда Трампа.

«Ему не нужен Израиль, чтобы куда-то его вести», – сказал израильский президент.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Израиль якобы согласовали начало бомбардировок Ирана в ходе телефонного разговора Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 23 февраля. В публикации этот диалог охарактеризовали как поворотный момент, положивший начало конфликту с исламской республикой.

