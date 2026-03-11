Вето Венгрии не остановит ЕС: Украина получит деньги «любым путем»

USD 1.7000
Страны ЕС могут предоставить Украине отдельное финансирование в размере €30 млрд, которое не потребует согласования со всеми членами союза, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать кредит в €90 млрд, сообщили дипломатические источники ЕС изданию Politico.

Лидеры ЕС соберутся на саммите в Брюсселе на следующей неделе. В повестке встречи – попытка убедить Венгрию и Словакию, которые ранее угрожали заблокировать кредит Киеву из-за остановки поставок по нефтепроводу «Дружба», отказаться от вето и поддержать транш. Если венгерский и словацкий премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо сохранят жесткую позицию, страны Балтии и Северной Европы готовы выделить Украине отдельное финансирование, достаточное для поддержания бюджета страны в первой половине года, сообщили два дипломата ЕС, знакомых с ходом обсуждений.

Идея предоставления Украине индивидуальных кредитов обсуждалась еще до декабрьского саммита, на котором лидеры всех стран ЕС согласовали единый кредитный механизм, пишет Politico. Тогда такой вариант сочли неприемлемым, так как он подрывал бы принцип солидарности ЕС и демонстрировал внутренние разногласия, уточнило издание.

Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 7738
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
«Ему не нужен Израиль»: Герцог развенчал слухи о влиянии на Трампа
10:48 356
США потопили 16 иранских минных катеров
США потопили 16 иранских минных катеров видео
10:45 336
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
США не торопятся смягчать санкции в отношении России
10:29 355
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия»
Израиль нанес удар по представителям «Джамаат аль-Исламия» видео
10:18 667
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
Ормуз без прикрытия: ВМС США отказываются сопровождать танкеры
10:13 861
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика; все еще актуально
10 мартa 2026, 21:43 4995
Израиль и Ливан в тупике
Израиль и Ливан в тупике
10:10 833
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
10 мартa 2026, 22:14 10884
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
10 мартa 2026, 19:15 6666
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 3892
