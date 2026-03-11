Вето Венгрии не остановит ЕС: Украина получит деньги «любым путем»

Страны ЕС могут предоставить Украине отдельное финансирование в размере €30 млрд, которое не потребует согласования со всеми членами союза, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать кредит в €90 млрд, сообщили дипломатические источники ЕС изданию Politico.

Лидеры ЕС соберутся на саммите в Брюсселе на следующей неделе. В повестке встречи – попытка убедить Венгрию и Словакию, которые ранее угрожали заблокировать кредит Киеву из-за остановки поставок по нефтепроводу «Дружба», отказаться от вето и поддержать транш. Если венгерский и словацкий премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо сохранят жесткую позицию, страны Балтии и Северной Европы готовы выделить Украине отдельное финансирование, достаточное для поддержания бюджета страны в первой половине года, сообщили два дипломата ЕС, знакомых с ходом обсуждений.

Идея предоставления Украине индивидуальных кредитов обсуждалась еще до декабрьского саммита, на котором лидеры всех стран ЕС согласовали единый кредитный механизм, пишет Politico. Тогда такой вариант сочли неприемлемым, так как он подрывал бы принцип солидарности ЕС и демонстрировал внутренние разногласия, уточнило издание.