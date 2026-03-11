Пезешкиан о самочувствии Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «в безопасности и в добром здравии», несмотря на информацию о ранениях, полученных им в ходе продолжающейся войны, заявил в среду (11 марта) Юсеф Пезешкиан, сын президента Масуда Пезешкиана.

«Я слышал новости о том, что господин Моджтаба Хаменеи был ранен. Я спросил нескольких друзей, у которых были связи. Они сказали мне, что, слава Богу, он цел и невредим». Ранее иранское государственное телевидение назвало Хаменеи «раненым ветераном войны Рамадана», но не уточнило характер его ранения.

Эти заявления прозвучали на фоне широких спекуляций о состоянии здоровья и местонахождении 56-летнего священнослужителя, который в основном избегает публичных появлений с тех пор, как был назначен лидером Ирана после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате ударов США и Израиля.

Вчера главу Пентагона Пита Хегсета на брифинге попросили прокомментировать неподтвержденные сообщения о ранении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Хегсет ответил, что Хаменеи «было бы разумно» прислушаться к призыву Дональда Трампа не разрабатывать ядерное оружие. Глава Пентагона не смог прокомментировать утверждения, что новый лидер Ирана получил ранения.

Трамп выразил недовольство избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана и заявил, что он не сможет жить в мире.

«Я не считаю, что он сможет жить в мире», – сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Он также отметил, что недоволен избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.