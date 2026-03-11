«Противник адаптируется»: Иран ведет изощренную войну с США и Израилем

Высокопоставленный военный чиновник США пояснил, что, по всей видимости, Тегеран осознал невозможность прямого столкновения с коалицией и сделал ставку на выживание. «Противник адаптируется», – отметил собеседник газеты, подчеркнув, что сам факт продолжающегося сопротивления Иран может расценивать как свою победу.

В первые 11 дней конфликта Иран и его союзники нанесли удары по ключевым американским системам ПВО и радиолокационным станциям в регионе, а также по объектам, где размещаются американские военнослужащие.

По данным Вашингтона, иранские вооруженные силы изменяют тактику в ходе операции США и Израиля, пытаясь компенсировать ограниченные возможности асимметричными ударами и затягиванием конфликта, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона.

*** 11:36 Спустя почти две недели после начала конфликта США сталкиваются с серьезным напряжением в военных действиях, поскольку Иран, чей военный бюджет меньше ВВП штата Вермонт, располагает уникальным арсеналом ракет и беспилотников, с которым американские силы ранее не сталкивались, сообщает Bloomberg.

Американским войскам пришлось активно использовать дорогие перехватчики, чтобы сдерживать удары Ирана. Несмотря на заявления Пентагона о снижении числа атак на 80%, Тегеран продолжает наносить удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке, пытаясь поднять цены на нефть до невыгодного для Запада уровня, отмечает Bloomberg. Одновременно внутри Ирана зенитные ракеты ограничивают превосходство США в воздухе.

Bloomberg указывает, что Иран годами наращивал арсенал ракет и дронов, размещая их по всей стране и скрывая от внешнего наблюдения. Баллистические ракеты Тегерана пробивают оборону союзников США в регионе, а дешевые дроны Shahed заставляют американцев и их партнеров применять дорогие системы ПВО, предназначенные для более дорогих целей.

При этом американские чиновники считают, что Иран не способен выиграть противостояние, передает Bloomberg. Однако ежедневные угрозы оружия Тегерана мирному населению, военным базам и нефтяной инфраструктуре усиливают политическое давление на Белый дом, пишет агентство.

До конфликта Иран располагал примерно 2,5 тыс. баллистическими ракетами с дальностью до 2 тыс. км. По данным Bloomberg, этот арсенал может быть исчерпан за несколько недель, однако удары Shahed могут продолжаться практически бесконечно: для их запуска не требуется сложная инфраструктура, а производство проще, чем у баллистических ракет.

Особую опасность для американской авиации представляют иранские зенитные ракеты, не имеющие аналогов на Западе. Они оснащены инфракрасными головками самонаведения и не используют радары, поэтому самолеты не получают предупреждения до момента пуска. Именно эти системы мешают США установить полный контроль над воздушным пространством Ирана, отмечает агентство.

Не сумев получить господство в небе, США были вынуждены активнее применять дорогостоящие ракеты дальнего действия. В первые 100 часов конфликта, по данным Bloomberg, было израсходовано несколько сотен Tomahawk. Проблема для США заключается в крайне ограниченном производстве таких боеприпасов.

The New York Times также писала, что дешевые дроны Ирана истощают запас дорогих ракет США и союзников. Дроны Shahed-136 оцениваются в $20–50 тыс. за единицу, тогда как одна зенитная ракета Patriot обходится бюджету США более чем в $3 млн. По оценкам американских чиновников, первая неделя войны с Ираном стоила США около $6 млрд.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), за первые пять дней конфликта Иран выпустил более 500 баллистических ракет и свыше 2 тыс. беспилотников.