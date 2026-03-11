В Азербайджане переименуют три села

В Азербайджане предложено переименовать три села.

На заседании Топонимической комиссии при Милли Меджлисе был рассмотрен вопрос о переименовании трех сел в Губинском районе.

Так, село Владимировка, входящее в состав Владимировского сельского административно-территориального округа Губинского района, предлагается переименовать в Эльбир.

Кроме того, село Алексеевка предлагается переименовать в Чинарлы, а село Тимирязев - в Бехрели.

По итогам обсуждений вопрос вынесен на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.