Москва отказалась от Стамбула

Достигнутые в Стамбуле в 2022 году договоренности по прекращению российско-украинской войны «уже не соответствуют действительности», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, «остается ли Москва привержена» тем установкам.

«Реальность вся изменилась», — сказал Песков.

Во время переговоров в марте 2022 года делегации Москвы и Киева в Стамбуле выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие «нейтральный статус» Украины и «обеспечение гарантий ее безопасности». В пакет соглашений входил в том числе отказ Украины от вступления в НАТО.