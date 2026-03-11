USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Москва отказалась от Стамбула

12:37 1673

Достигнутые в Стамбуле в 2022 году договоренности по прекращению российско-украинской войны «уже не соответствуют действительности», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, «остается ли Москва привержена» тем установкам.

«Реальность вся изменилась», — сказал Песков.

Во время переговоров в марте 2022 года делегации Москвы и Киева в Стамбуле выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие «нейтральный статус» Украины и «обеспечение гарантий ее безопасности». В пакет соглашений входил в том числе отказ Украины от вступления в НАТО.

У нефти снова взлет
У нефти снова взлет
13:53 578
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье ВИДЕО
13:48 533
Муртузов погиб от иранских обстрелов
Муртузов погиб от иранских обстрелов
13:27 1203
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе»
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе» обновлено 13:01
13:01 5358
Абсолютная власть КСИР
Абсолютная власть КСИР
11:40 3086
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8547
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
12:29 1482
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
11:11 1954
У Трампа верят России на слово
У Трампа верят России на слово
11:07 1380
Иран отрицает, что собирался бить США первым
Иран отрицает, что собирался бить США первым
11:05 886
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8752

