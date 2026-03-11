USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Число пострадавших при ракетной атаке на Брянск выросло до 42

12:44 825

Вооруженные силы Украины выпустили семь ракет Storm Shadow по Брянску (Россия) 10 марта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он также сообщил, что 11 марта в Брянской области объявлено днем траура по погибшим во вчерашней ракетной атаке.

По его словам, число пострадавших выросло до 42 человек. 29 человек госпитализированы, среди них один несовершеннолетний.

Губернатор уточнил, что вчера в 23:39 (01:39 по Баку) было потушено возгорание, возникшее после ракетного удара. На месте работают следователи, также проводится оценка ущерба и «закрытие контура жилых домов и зданий, получивших повреждения».

У нефти снова взлет
У нефти снова взлет
13:53 582
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье ВИДЕО
13:48 539
Муртузов погиб от иранских обстрелов
Муртузов погиб от иранских обстрелов
13:27 1207
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе»
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе» обновлено 13:01
13:01 5364
Абсолютная власть КСИР
Абсолютная власть КСИР
11:40 3088
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8548
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
12:29 1485
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
11:11 1954
У Трампа верят России на слово
У Трампа верят России на слово
11:07 1380
Иран отрицает, что собирался бить США первым
Иран отрицает, что собирался бить США первым
11:05 886
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8753

ЭТО ВАЖНО

У нефти снова взлет
У нефти снова взлет
13:53 582
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье ВИДЕО
13:48 539
Муртузов погиб от иранских обстрелов
Муртузов погиб от иранских обстрелов
13:27 1207
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе»
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе» обновлено 13:01
13:01 5364
Абсолютная власть КСИР
Абсолютная власть КСИР
11:40 3088
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8548
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
12:29 1485
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
11:11 1954
У Трампа верят России на слово
У Трампа верят России на слово
11:07 1380
Иран отрицает, что собирался бить США первым
Иран отрицает, что собирался бить США первым
11:05 886
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8753
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться