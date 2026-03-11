Число пострадавших при ракетной атаке на Брянск выросло до 42

Вооруженные силы Украины выпустили семь ракет Storm Shadow по Брянску (Россия) 10 марта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он также сообщил, что 11 марта в Брянской области объявлено днем траура по погибшим во вчерашней ракетной атаке.

По его словам, число пострадавших выросло до 42 человек. 29 человек госпитализированы, среди них один несовершеннолетний.

Губернатор уточнил, что вчера в 23:39 (01:39 по Баку) было потушено возгорание, возникшее после ракетного удара. На месте работают следователи, также проводится оценка ущерба и «закрытие контура жилых домов и зданий, получивших повреждения».