Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Мать случайно убила сына-подростка

Инара Рафикгызы
12:51 1450

В селе Сархадабад Джалилабадского района произошел инцидент, в результате которого погиб подросток.

Как сообщает haqqin.az, М.А., 2011 года рождения, скончался по дороге в больницу от колотой раны в грудь. Родители подростка первоначально сообщили, что М.А. получил ранение в результате падения на арматурный прут.

Однако в ходе следствия, проведенного сотрудниками полиции, было установлено, что инцидент произошел при иных обстоятельствах. Выяснилось, что мать подростка Салига Абдулгусейнова, 1985 года рождения, разделывала мясо ножом, а ее сын случайно ранил мать в руку. И тогда рассерженная мать бросила нож в сына с требованием, чтобы тот покинул кухню. Этот нож случайно пронзил грудь подростка. С.Абдулгусейнова была задержана. Ведется расследование по данному факту.

У нефти снова взлет
У нефти снова взлет
13:53 584
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье ВИДЕО
13:48 542
Муртузов погиб от иранских обстрелов
Муртузов погиб от иранских обстрелов
13:27 1210
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе»
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе» обновлено 13:01
13:01 5366
Абсолютная власть КСИР
Абсолютная власть КСИР
11:40 3088
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8548
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
12:29 1485
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
11:11 1954
У Трампа верят России на слово
У Трампа верят России на слово
11:07 1381
Иран отрицает, что собирался бить США первым
Иран отрицает, что собирался бить США первым
11:05 886
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8753

