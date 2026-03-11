Мать случайно убила сына-подростка

В селе Сархадабад Джалилабадского района произошел инцидент, в результате которого погиб подросток.

Как сообщает haqqin.az, М.А., 2011 года рождения, скончался по дороге в больницу от колотой раны в грудь. Родители подростка первоначально сообщили, что М.А. получил ранение в результате падения на арматурный прут.

Однако в ходе следствия, проведенного сотрудниками полиции, было установлено, что инцидент произошел при иных обстоятельствах. Выяснилось, что мать подростка Салига Абдулгусейнова, 1985 года рождения, разделывала мясо ножом, а ее сын случайно ранил мать в руку. И тогда рассерженная мать бросила нож в сына с требованием, чтобы тот покинул кухню. Этот нож случайно пронзил грудь подростка. С.Абдулгусейнова была задержана. Ведется расследование по данному факту.