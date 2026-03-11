Контейнеровоз в Персидском заливе получил удар

Ранее японские судоходные компании, включая Mitsui O.S.K. Lines, приостановили прием заявок на перевозку грузов в зоне Персидского залива, а до этого приостановили движение через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном.

При этом пока не установлено, что именно стало причиной повреждений. Никто из членов экипажа не пострадал, судно способно продолжить движение при необходимости, однако в настоящий момент оно остается на якоре.

*** 12:52 Два судна 11 марта подверглись обстрелу в Ормузском проливе, сообщили в Управлении морской торговли Великобритании (UKMTO).

Одно из судов, находившееся у берегов ОАЭ, получило повреждения, однако все члены экипажа остались живы. На втором судне возник пожар, экипаж эвакуируют. В момент происшествия оно находилось к северу от Омана.

Тегеран заявил, что перекрыл Ормузский пролив утром 28 февраля после начала ударов США и Израиля по Ирану. Коммерческое судоходство через пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти, фактически остановлено.

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отметил, что «суда, связанные с агрессорами», не имеют права прохода через пролив.

Тем временем цены на нефть за 24 минуты выросли на 2,9% – до $90,05 за баррель, показывают данные торгов на лондонской бирже ICE на 11:44 по бакинскому времени. По сравнению с закрытием вторника рост составил 2,56%.