Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Контейнеровоз в Персидском заливе получил удар

Контейнеровоз японской компании Mitsui O.S.K. Lines, находившийся на якоре в водах Персидского залива, получил повреждения кормовой части корпуса, сообщает японское общественное телевидение.

При этом пока не установлено, что именно стало причиной повреждений. Никто из членов экипажа не пострадал, судно способно продолжить движение при необходимости, однако в настоящий момент оно остается на якоре.

Ранее японские судоходные компании, включая Mitsui O.S.K. Lines, приостановили прием заявок на перевозку грузов в зоне Персидского залива, а до этого приостановили движение через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном.

Два судна 11 марта подверглись обстрелу в Ормузском проливе, сообщили в Управлении морской торговли Великобритании (UKMTO).

Одно из судов, находившееся у берегов ОАЭ, получило повреждения, однако все члены экипажа остались живы. На втором судне возник пожар, экипаж эвакуируют. В момент происшествия оно находилось к северу от Омана.

Тегеран заявил, что перекрыл Ормузский пролив утром 28 февраля после начала ударов США и Израиля по Ирану. Коммерческое судоходство через пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти, фактически остановлено.

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отметил, что «суда, связанные с агрессорами», не имеют права прохода через пролив.

Тем временем цены на нефть за 24 минуты выросли на 2,9% – до $90,05 за баррель, показывают данные торгов на лондонской бирже ICE на 11:44 по бакинскому времени. По сравнению с закрытием вторника рост составил 2,56%.

