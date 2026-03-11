USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Обновились автобусы еще на одном маршруте в Баку

В Баку обновлены автобусы, обслуживающие регулярный маршрут №49, соединяющий станцию метро «28 Мая» с поселком Сабунчи (средняя школа №68).

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, на линию запущены 30 автобусов большой вместимости, которые курсируют с интервалом движения 5-6 минут. Оплата проезда в автобусах безналичная, его стоимость установлена в размере 0,60 AZN.

Согласно результатам проведенного в соответствии с законодательством конкурса, отныне маршрут обслуживает ООО BakuBus.

В Агентстве отметили, что масштабный процесс обновления автобусного парка на регулярных маршрутах продолжается.

