В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег: ему дали 9 лет

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Роялом Тагиевым, обвиняемым в том, что он облил женщину бензином и поджег ее.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании, которое проходило под председательством судьи Микаила Мамедзаде. Согласно вердикту суда, Роял Тагиев был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что сам инцидент произошел в Товузском районе 18 апреля 2024 года, а 28 апреля в районную прокуратуру поступила информация о смерти Тюрканы Мамедовой, жительницы Товузского района, 1990 года рождения, в больнице, где она проходила лечение от ожогов.

В ходе расследования выяснилось, что 18 апреля во время ссоры между Тюрканой Мамедовой и Роялом Тагиевым, 2002 года рождения, мужчина облил женщину бензином и поджег ее, в результате чего она получила ожоги 70-80 процентов тела.

Т.Мамедову доставили в специализированную больницу в Баку, там она и скончалась.

В Товузском районном управлении прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 126.3 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей по неосторожности). Роял Тагиев привлечен к следствию, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Сообщается, что Роял Тагиев — сын Расима Тагиева, бывшего начальника Товузского районного отделения Государственного комитета по работе с религиозными организациями.