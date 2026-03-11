USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег: ему дали 9 лет

Инара Рафикгызы
12:56 919

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Роялом Тагиевым, обвиняемым в том, что он облил женщину бензином и поджег ее.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании, которое проходило под председательством судьи Микаила Мамедзаде. Согласно вердикту суда, Роял Тагиев был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что сам инцидент произошел в Товузском районе 18 апреля 2024 года, а 28 апреля в районную прокуратуру поступила информация о смерти Тюрканы Мамедовой, жительницы Товузского района, 1990 года рождения, в больнице, где она проходила лечение от ожогов.

В ходе расследования выяснилось, что 18 апреля во время ссоры между Тюрканой Мамедовой и Роялом Тагиевым, 2002 года рождения, мужчина облил женщину бензином и поджег ее, в результате чего она получила ожоги 70-80 процентов тела.

Т.Мамедову доставили в специализированную больницу в Баку, там она и скончалась.

В Товузском районном управлении прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 126.3 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей по неосторожности). Роял Тагиев привлечен к следствию, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Сообщается, что Роял Тагиев — сын Расима Тагиева, бывшего начальника Товузского районного отделения Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

У нефти снова взлет
У нефти снова взлет
13:53 589
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье ВИДЕО
13:48 544
Муртузов погиб от иранских обстрелов
Муртузов погиб от иранских обстрелов
13:27 1218
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе»
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе» обновлено 13:01
13:01 5369
Абсолютная власть КСИР
Абсолютная власть КСИР
11:40 3096
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8549
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
12:29 1488
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
11:11 1957
У Трампа верят России на слово
У Трампа верят России на слово
11:07 1381
Иран отрицает, что собирался бить США первым
Иран отрицает, что собирался бить США первым
11:05 886
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8754

