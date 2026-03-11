USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

В Азербайджане потеплеет до 13 градусов

13:08 545

В Баку и на Апшеронском полуострове 12 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5, днем - 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 775 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах есть вероятность небольших осадков, не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 8-13° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

У нефти снова взлет
У нефти снова взлет
13:53 592
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье ВИДЕО
13:48 546
Муртузов погиб от иранских обстрелов
Муртузов погиб от иранских обстрелов
13:27 1219
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе»
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе» обновлено 13:01
13:01 5372
Абсолютная власть КСИР
Абсолютная власть КСИР
11:40 3099
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8549
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
12:29 1488
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
11:11 1957
У Трампа верят России на слово
У Трампа верят России на слово
11:07 1382
Иран отрицает, что собирался бить США первым
Иран отрицает, что собирался бить США первым
11:05 886
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8754

