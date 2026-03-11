USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Пентагон потерял в Бахрейне около $200 млн

13:13 560

Пентагон оценивает ущерб от ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне примерно в $200 млн. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного чиновника.

По словам издания, Пентагон сообщил соответствующую оценку Конгрессу на прошлой неделе. Газета со ссылкой на данные спутниковых снимков также пишет, что после ударов по американской базе Али аль-Салем в Кувейте могли быть уничтожены или повреждены «не менее шести зданий или сооружений», связанных с инфраструктурой спутниковой связи.

28 февраля агентство ISNA сообщало, что КСИР нанес удары ракетами и БПЛА по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по американским базам в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. 1 марта КСИР выступил с утверждением, что база США Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя в результате иранских ударов.

