Фон дер Ляйен грозит пятый вотум недоверия

Правительства европейских стран возмущены попыткой Урсулы фон дер Ляйен позиционировать себя в качестве главного представителя ЕС за рубежом. Еврочиновница ведет себя так, будто это она, а не Кая Каллас, отвечает за внешнюю политику ЕС. С началом войны на Ближнем Востоке она обзвонила лидеров Персидского залива, поддержала смену режима в Иране и выдала свое личное мнение за общее.

«Мне казалось, что у меня галлюцинации… я видела, как Урсула фон дер Ляйен звонит главам государств Персидского залива, — возмутилась Натали Луазо, французский депутат из Комитета по иностранным делам Европарламента. — У нее нет дипломатической службы, она выступает без мандата или брифингов разведки. Ее слова не имеют никакой ценности, кроме ее личного заявления».

Девять дипломатов, представителей ЕС и законодателей из европейских стран увидели в этом прямое превышение дипломатических полномочий, пишет Politico. Претензии к поведению фон дер Ляйен во время иранского кризиса лишь дополнили список ее огрехов — ранее ее уже критиковали за попытки протащить Украину в ЕС ускоренными темпами в обход процедур.

В Брюсселе настаивают, что ничего противозаконного не происходит. Официальный представитель Комиссии пояснил, что чиновница действует строго в рамках договоров, демонстрируя «политическое лидерство», а общение с иностранными лидерами — ее прямая обязанность.

В январе этого года Европарламент уже в четвертый раз провалил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Тогда инициативу венгерской партии «Фидес» (входит во фракцию «Патриоты Европы») поддержали 165 парламентариев, 390 выступили против, 10 воздержались. Свежая угроза неожиданно исходит от союзника — депутата Кристофа Клержо. По его словам, если не уделять больше времени обмену мнениями и совместной работе, в ближайшие месяцы случится настоящая политическая катастрофа.