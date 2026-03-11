USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Иранская футболистка отказалась от убежища в Австралии и раскрыла местонахождение других

13:34 1007

Иранских футболисток, попросивших убежища в Австралии, вывезли из безопасного места после того, как одна из участниц команды передумала и раскрыла их местонахождение иранскому посольству, пишет AFP.

Члены женской футбольной команды Ирана, не подавшие заявление на получение убежища в Австралии, в международном аэропорту Куала-Лумпура, 11 марта

Убежища в Австралии попросили семь участниц приехавшей на турнир женской сборной Ирана (футболистки и сотрудница штаба). Они отказались петь национальный гимн перед матчем, и на родине их назвали «предательницами». Но затем одна из участниц изменила свое решение после разговора с другими футболистками, которые отказались от убежища и решили вернуться в Иран, сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

Передумавшая участница связалась с иранским посольством, и оно, по словам Берка, в результате «узнало, где находятся все». «Я немедленно распорядился перевезти людей в другое место, и это было сделано сразу», — сказал Берк.

Австралийские власти «убедились, что это было собственное решение» участницы, добавил министр внутренних дел.

Берк также рассказал, что в аэропорту Сиднея каждую футболистку перед вылетом домой вечером 10 марта отводили в отдельную комнату и предлагали подумать над тем, чтобы попросить убежища. Их не торопили и не оказывали на них давления. Некоторые, по словам Берка, позвонили своим семьям в Иран, чтобы обсудить это, но больше никто не решил остаться в Австралии.

У нефти снова взлет
У нефти снова взлет
13:53 601
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье ВИДЕО
13:48 553
Муртузов погиб от иранских обстрелов
Муртузов погиб от иранских обстрелов
13:27 1226
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе»
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе» обновлено 13:01
13:01 5378
Абсолютная власть КСИР
Абсолютная власть КСИР
11:40 3103
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8549
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
12:29 1492
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
11:11 1958
У Трампа верят России на слово
У Трампа верят России на слово
11:07 1383
Иран отрицает, что собирался бить США первым
Иран отрицает, что собирался бить США первым
11:05 886
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8754

ЭТО ВАЖНО

У нефти снова взлет
У нефти снова взлет
13:53 601
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье ВИДЕО
13:48 553
Муртузов погиб от иранских обстрелов
Муртузов погиб от иранских обстрелов
13:27 1226
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе»
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе» обновлено 13:01
13:01 5378
Абсолютная власть КСИР
Абсолютная власть КСИР
11:40 3103
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8549
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
12:29 1492
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
11:11 1958
У Трампа верят России на слово
У Трампа верят России на слово
11:07 1383
Иран отрицает, что собирался бить США первым
Иран отрицает, что собирался бить США первым
11:05 886
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8754
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться