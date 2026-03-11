Иранская футболистка отказалась от убежища в Австралии и раскрыла местонахождение других

Иранских футболисток, попросивших убежища в Австралии, вывезли из безопасного места после того, как одна из участниц команды передумала и раскрыла их местонахождение иранскому посольству, пишет AFP.

Убежища в Австралии попросили семь участниц приехавшей на турнир женской сборной Ирана (футболистки и сотрудница штаба). Они отказались петь национальный гимн перед матчем, и на родине их назвали «предательницами». Но затем одна из участниц изменила свое решение после разговора с другими футболистками, которые отказались от убежища и решили вернуться в Иран, сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

Передумавшая участница связалась с иранским посольством, и оно, по словам Берка, в результате «узнало, где находятся все». «Я немедленно распорядился перевезти людей в другое место, и это было сделано сразу», — сказал Берк.

Австралийские власти «убедились, что это было собственное решение» участницы, добавил министр внутренних дел.

Берк также рассказал, что в аэропорту Сиднея каждую футболистку перед вылетом домой вечером 10 марта отводили в отдельную комнату и предлагали подумать над тем, чтобы попросить убежища. Их не торопили и не оказывали на них давления. Некоторые, по словам Берка, позвонили своим семьям в Иран, чтобы обсудить это, но больше никто не решил остаться в Австралии.