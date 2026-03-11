USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Путин позвонил Алиеву и благодарит

новость дополнена
13:41 1151

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле.

«В телефонном разговоре Владимир Путин выразил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию», - говорится в сообщении Кремля.

Также отмечается, что «при обмене мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами».

Президенты Азербайджана и России затронули «некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества».

У нефти снова взлет
У нефти снова взлет
13:53 602
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье
Американские «Патриоты» в турецкой Малатье ВИДЕО
13:48 553
Муртузов погиб от иранских обстрелов
Муртузов погиб от иранских обстрелов
13:27 1226
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе»
Израиль торопится, пока Трамп не объявил о «победе» обновлено 13:01
13:01 5380
Абсолютная власть КСИР
Абсолютная власть КСИР
11:40 3104
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана
Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана итоги с haqqin.az; все еще актуально
01:43 8549
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
Украинцы ударили по стратегическому химзаводу в Тольятти и позициям россиян в Крыму
12:29 1492
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
Война не преграда: Иран качает нефть в Китай
11:11 1958
У Трампа верят России на слово
У Трампа верят России на слово
11:07 1383
Иран отрицает, что собирался бить США первым
Иран отрицает, что собирался бить США первым
11:05 886
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема; все еще актуально
10 мартa 2026, 22:13 8754

