Американские «Патриоты» в турецкой Малатье

Западные СМИ уточнили, что комплекс принадлежит США. Ранее Турция уже разрешала размещение в Адане другой батареи Patriot, находящейся на балансе испанской армии.

После второго запуска баллистической ракеты из Ирана 9 марта НАТО разместила в Малатье новые батареи ПВО Patriot для усиления защиты воздушного пространства Турции.

На каком уровне находятся национальные системы ПВО Турции?

Системы противовоздушной обороны обычно строятся на двух ключевых элементах: оборонительных и наступательных возможностях, которые дополняют друг друга. В Турции же долгие годы упор делался на наступательные средства. Главная причина — членство в НАТО: во времена холодной войны противовоздушная защита страны в значительной мере обеспечивалась «зонтиком безопасности» альянса.

После окончания холодной войны изменилось восприятие угроз, и Анкара была вынуждена развивать более самостоятельную систему с акцентом на оборону. Целью стало создание многоуровневой архитектуры, ориентированной не только на наступательные возможности, но и на развитие собственных средств ПВО с приоритетом для местного производства.

Несмотря на определенные трудности, начиная с 2000‑х годов Турция добилась заметного прогресса в создании национальных систем противовоздушной обороны, включая защиту от баллистических ракет. В центре этой архитектуры стоит интегрированная система ПВО и ПРО, известная как «Железный купол».

Эта система позволяет различным комплексам действовать совместно против угроз на низкой, средней и большой высоте. В ее состав входят Siper, Hisar, Korkut и Kangal. Архитектура предполагает, что оборона не ограничивается только ракетами: радары, системы раннего предупреждения, программное обеспечение для управления и спутниковые каналы связи работают вместе, формируя единую сеть ПВО.

«Железный купол» пока работает частично, вся система еще не завершена. Турецкие военные заявляют, что ее полноценный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году. Отмечается, что эта дорогостоящая архитектура позволит Турции значительно повысить защиту от дальнобойных баллистических ракет.

За последние годы Анкара также развивает собственные проекты для восполнения пробела в дальнобойной противовоздушной обороне. В авангарде находится семейство систем Hisar. Модификации Hisar‑A и Hisar‑O предназначены для борьбы с угрозами на малой и средней высоте, а система Siper — для дальнобойной обороны. Планируется, что Siper будет иметь дальность более 100 километров и сможет поражать цели на большой высоте. Однако ее более широкое внедрение потребует времени.

Отдельной темой остается приобретение российских комплексов С‑400. Закупленные в 2019 году, они считаются самым дальнобойным элементом турецкой ПВО, но используются ограниченно, чтобы избежать нового кризиса в отношениях с США.

Противовоздушная оборона Турции включает не только ракетные системы, но и авиацию. Продолжают активно применяться истребители F‑16, хотя часть парка нуждается в модернизации. Анкара самостоятельно обновляет старые машины и добилась одобрения Конгресса США на приобретение 40 новых F‑16 Block 70. Кроме того, Турция подписала соглашение с Великобританией о покупке Eurofighter Typhoon, а переговоры о возвращении в программу F‑35 продолжаются.

Главным шагом станет ввод в строй первого национального истребителя KAAN. Его появление в составе ВВС Турции ожидается в период 2028–2030 годов.

В современных конфликтах все большую роль играют беспилотные системы. Турция добилась заметного прогресса в этой сфере: дроны Bayraktar TB2, Akıncı и Anka экспортируются в разные страны. Новое поколение ударных беспилотников — Kızılelma и Anka‑3 — пока находится на стадии разработки.

При этом массовое применение дронов делает задачи противовоздушной обороны еще сложнее. Координированные атаки с использованием беспилотников считаются одной из главных проблем современной ПВО.