У нефти снова взлет

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX прибавила более 6%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:31 по Баку, стоимость Brent росла на 5,22%, до $92,38 за баррель, WTI рос на 6,06%, поднимаясь до $88,51 за баррель. К 13:40 по Баку фьючерс на Brent торговался на уровне $92,49 за баррель (+5,34%). В это же время стоимость WTI поднималась на 6,08% - до $88,52 за баррель.