Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Страны G7 распечатали нефтяные закрома

Страны G7 распечатали нефтяные закрома

Министры энергетики стран G7 выразили поддержку идее принятия упреждающих мер, в частности использования нефтяных стратегических резервов, из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на коммюнике министров.

Согласно документу, выдержки из которого приводит агентство, министры «дали принципиальное согласие на применение проактивных мер, в том числе на использование стратегических резервов».

Они также отметили, что «внимательно следят за тенденциями на энергетическом рынке и координируют свои действия в рамках G7», а также с международными партнерами и странами-членами Международного энергетического агентства (МЭА).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «Группы семи» постепенно начинают склоняться к идее об использовании нефти из своих стратегических резервов.

32 страны, являющиеся членами МЭА, держат стратегические запасы нефти в рамках коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, созданной для преодоления кризисов на нефтяном рынке. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти.

