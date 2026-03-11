Эвакуация в Азербайджан из Ирана

С 08:00 28 февраля до 14:00 11 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан были эвакуированы 2 225 человек.
Из них 394 человека являются гражданами Азербайджана.
