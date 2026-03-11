Как в Азербайджане борются с туберкулезом

По ее словам, это позволяет подбирать для пациентов более точные и индивидуальные схемы лечения: «В статистических показателях уже отмечаются положительные изменения. Динамика заболеваемости туберкулезом в Азербайджане (на 100 000 населения): если в 2015 году этот показатель составлял 41,1, то в 2025 году он составил 21,5. Две трети пациентов — мужчины, одна треть — женщины. Динамика выявления КУМ (кислотоустойчивых микобактерий — микобактерии туберкулеза) среди пациентов с впервые выявленным легочным туберкулезом в Азербайджане: если в 2015 году выявляемость составляла 53%, то в 2025 году этот показатель достиг 86%. Показатели лечения как чувствительных, так и лекарственно-устойчивых форм заболевания стали выше. Заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков значительно улучшилась. Если в 2015 году в стране туберкулезом заболели 369 детей и подростков, то в 2025 году их число составило 198. Даже в 2024 году этот показатель был 278, что также свидетельствует о значительном улучшении».

В настоящее время в Азербайджане для выявления туберкулеза используются самые современные лабораторные и молекулярные методы диагностики. В том числе с помощью быстрых молекулярных тестов можно за короткое время определить как бактерию туберкулеза, так и наличие лекарственной устойчивости. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram заявила директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова.

Ирада Ахундова также отметила, что одним из самых важных моментов является то, что диагностика и лечение туберкулеза в Азербайджане организованы государством и полностью бесплатны для граждан: «Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами, лабораторными обследованиями и необходимыми медицинскими услугами. Борьба с туберкулезом является одним из приоритетных направлений государственной политики здравоохранения. В последние годы благодаря применению лекарственных препаратов нового поколения достигаются более высокие результаты, особенно при лечении лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, а в некоторых случаях удается сократить срок лечения. Министерство здравоохранения играет важную роль в стратегическом планировании, методическом руководстве и реализации профилактических мероприятий в сфере борьбы с туберкулезом. Одновременно продолжается усиление мер борьбы с туберкулезом посредством информирования населения и стимулирования ранней диагностики. В целом наша цель — не только лечение заболевания, но и предотвращение распространения туберкулеза посредством раннего выявления, профилактики и повышения информированности общества».

Правильное питание при туберкулезе является важной частью лечения. Болезнь увеличивает расход энергии организмом, снижает аппетит и приводит к потере веса, поэтому питание должно быть направлено как на укрепление иммунной системы, так и на ускорение восстановительных процессов, рассказала Ирада Ахундова.

По ее словам, потребность пациентов в калориях и энергии увеличивается, так как организм больного туберкулезом расходует больше энергии на борьбу с инфекцией: «Поэтому ежедневный рацион должен быть на 10–20% более калорийным по сравнению с обычным. Белки играют очень важную роль, так как они необходимы для восстановления тканей и укрепления иммунной системы. При туберкулезе потребность в белке увеличивается. Витамины и микроэлементы также крайне важны для укрепления иммунитета. Следует контролировать потребление жидкости. Для детоксикации организма и улучшения общего состояния рекомендуется употреблять 1,5–2 литра жидкости в день.

Режим питания: 4–5 приемов пищи небольшими порциями, предпочтение легко усвояемым продуктам, обязательный завтрак. Во время лечения некоторые продукты следует ограничивать. Следует избегать слишком жирной и тяжелой пищи, чрезмерного количества сахара, алкогольных напитков, очень соленых и обработанных продуктов. Алкоголь особенно опасен, так как может серьезно повредить печень при совместном приеме с препаратами от туберкулеза».