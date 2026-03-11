Европа недовольна: минус 3 миллиарда за 10 дней

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал увеличение цен на энергоносители, в течение первых десяти дней операции Израиля и Соединенных Штатов против Ирана Европа заплатила на €3 млрд больше. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция велась на сайте ЕК.

«Пока мы импортируем значительную долю ископаемого топлива из нестабильных регионов, мы остаемся уязвимыми и зависимыми. С начала конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть — на 27%. Если пересчитать это в евро, то десять дней войны уже обошлись налогоплательщикам Европы в дополнительные €3 млрд на импорт ископаемого топлива», — сказала она.