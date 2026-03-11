USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Европа недовольна: минус 3 миллиарда за 10 дней

15:39 1111

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал увеличение цен на энергоносители, в течение первых десяти дней операции Израиля и Соединенных Штатов против Ирана Европа заплатила на €3 млрд больше. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция велась на сайте ЕК.

«Пока мы импортируем значительную долю ископаемого топлива из нестабильных регионов, мы остаемся уязвимыми и зависимыми. С начала конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть — на 27%. Если пересчитать это в евро, то десять дней войны уже обошлись налогоплательщикам Европы в дополнительные €3 млрд на импорт ископаемого топлива», — сказала она.

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 222
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 130
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8942
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 717
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 686
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1309
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 652
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2757
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1884
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2941
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4624

ЭТО ВАЖНО

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 222
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 130
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8942
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 717
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 686
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1309
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 652
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2757
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1884
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2941
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4624
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться