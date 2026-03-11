Президенты федераций каноэ у Али Асадова

11 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимися с визитом в Баку президентом Международной федерации каноэ Томасом Кониецко и президентом Европейской ассоциации каноэ Жаном Зунграном.

Как сообщили в Кабмине, в ходе встречи было отмечено, что развитие спорта является одним из основных направлений государственной политики Азербайджана. Была представлена информация о работе, проводимой в стране с целью развития водных видов спорта, в частности, гребли.

Была подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, который будет подписан в рамках визита между Федерацией каноэ и гребли Азербайджана и Европейской ассоциацией каноэ.

Гости отметили, что меры, реализуемые в Азербайджане для развития спорта, а также созданные благоприятные условия для гребли произвели на них большое впечатление.