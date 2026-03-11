USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Байрамов и Гринспен обсудили сотрудничество Азербайджана и ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Баку с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен, прибывшей в Азербайджан для участия в 13-м Бакинском глобальном форуме.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи стороны обсудили различные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также региональные и международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и влияние войны на мировую экономику и торговлю.

Собеседники провели обмен мнениями о роли Азербайджана в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности, развитии торговли и инвестиций, устойчивом развитии, диверсификации экономики, а также реализации проектов в сфере коммуникаций и транспорта.

Байрамов проинформировал Гринспен о политике Азербайджана по расширению международных торговых связей, развитию транспортно-логистических возможностей, реализации традиционных и альтернативных энергетических проектов, а также о развитии международных торговых маршрутов. В этом контексте была подчеркнута важность укрепления роли Азербайджана как транзитно-логистического центра и развития сотрудничества в рамках Срединного коридора.

Стороны также обсудили последствия роста напряженности на Ближнем Востоке и выразили обеспокоенность текущей ситуацией.

Помимо этого, на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

