Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией

Лидер турецкой оппозиционной партии İYİ Мусават Дервишоглу заявил, что в последние дни создается системная атмосфера, направленная на разжигание разногласий между Турцией и Азербайджаном.

Выступая на заседании парламентской группы своей партии, Дервишоглу отметил, что предпринимаются шаги с целью отдалить Турцию от ее самого верного и настоящего союзника - Азербайджана, а также ослабить влияние Анкары на Кавказе.

«Мы видим эту игру и знаем, кто пытается посеять раздор. Это темные сети с гнилыми корнями и темными целями», — заявил Дервишоглу.

Лидер партии İYİ также подчеркнул, что отношения с Азербайджаном основаны не только на национальном и эмоциональном братстве, но и на энергетическом и торговом сотрудничестве.

«Отношения Турции и Азербайджана имеют жизненно важное значение для всего тюркского мира. Это геополитическая линия жизни», — сказал Дервишоглу.