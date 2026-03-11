USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
16:12 1317

Лидер турецкой оппозиционной партии İYİ Мусават Дервишоглу заявил, что в последние дни создается системная атмосфера, направленная на разжигание разногласий между Турцией и Азербайджаном.

Выступая на заседании парламентской группы своей партии, Дервишоглу отметил, что предпринимаются шаги с целью отдалить Турцию от ее самого верного и настоящего союзника - Азербайджана, а также ослабить влияние Анкары на Кавказе.

«Мы видим эту игру и знаем, кто пытается посеять раздор. Это темные сети с гнилыми корнями и темными целями», — заявил Дервишоглу.

Лидер партии İYİ также подчеркнул, что отношения с Азербайджаном основаны не только на национальном и эмоциональном братстве, но и на энергетическом и торговом сотрудничестве.

«Отношения Турции и Азербайджана имеют жизненно важное значение для всего тюркского мира. Это геополитическая линия жизни», — сказал Дервишоглу.

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 238
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 137
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8953
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 723
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 689
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1318
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 653
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2766
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1887
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2944
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4632

ЭТО ВАЖНО

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 238
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 137
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8953
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 723
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 689
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1318
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 653
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2766
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1887
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2944
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться