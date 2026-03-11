USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Британская бомба парализовала немецкий город

16:16 863

На берегу реки Эльбы в немецком Дрездене нашли британскую бомбу массой 250 кг, из-за нее в городе объявили самую большую эвакуацию со времен Второй мировой войны.

Отмечается, что почти 18 тысяч жителей центральной части Дрездена должны покинуть свои дома. Пожарная служба сначала обнаружила на берегу Эльбы два подозрительных предмета, позже специалисты подтвердили, что один из них является взрывным устройством.

Обезвреживание британской бомбы весом 250 килограмм запланировано на вторую половину 11 марта. Местные власти отмечают, что эта эвакуация является крупнейшей в Дрездене со времен Второй мировой войны.

Снаряд поврежден, поэтому его можно обезвредить только с помощью специального оборудования - гидроабразивного резака. Поэтому полиция предупреждает, что операция по разминированию может длиться дольше, чем обычно.

В то же время правоохранители уверяют, что постараются максимально уменьшить неудобства для жителей, хотя главным приоритетом остается безопасность.

Зона эвакуации охватывает территорию в радиусе одного километра от места находки. В нее входят известные городские достопримечательности, в частности, церковь Фрауэнкирхе и оперный театр.

В этом районе также расположены штаб-квартира полиции, парламент федеральной земли Саксония, несколько министерств, дома престарелых, детские сады и другие социальные учреждения. Временное размещение для эвакуированных организуют в выставочном центре Дрездена.

