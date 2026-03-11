Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой

Проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского cоюза Антониу Коштой один на один.
Сначала глава Азербайджана и Антониу Кошта сделали совместное фото.
Проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского cоюза Антониу Коштой один на один.
Сначала глава Азербайджана и Антониу Кошта сделали совместное фото.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.