Жители Тегерана жалуются на раздражение кожи и глаз после «черного дождя»

NYT
16:35 418

Жители Тегерана столкнулись с мигренью, кашлем и раздражением кожи и глаз после выпадения с неба частиц в виде «черного дождя», последовавшего после ударов США и Израиля по нефтехранилищам. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Одна из жительниц сообщила газете, что вскоре после выхода из дома ощутила зуд, а кожа ее лица покрылась «черными точками». Другая пострадавшая почувствовала удушье и жжение в глазах и сравнила симптомы с воздействием слезоточивого газа. Некоторые жители города также сообщили, что их автомобили покрылись плотной маслянистой пленкой.

Эксперты отмечают, что горящая нефть выделяет колоссальные объемы углекислого газа в атмосферу, что вызывает удушье у всех, кто находится рядом. В воздух попало множество канцерогенов и опасных газов, включая диоксид серы, а также тяжелые металлы, среди которых свинец, мышьяк и ртуть. Оставшиеся в воздухе химикаты вызывают раздражение кожи и глаз, а в перспективе могут приводить к болезням сердца и легких, раку и неврологическим расстройствам.

8 марта иранское общество Красного Полумесяца уведомило, что кислотные дожди могут пройти в Тегеране из-за попадания в атмосферу углеводородных соединений после ударов США и Израиля по нефтехранилищам. За день до этого несколько нефтехранилищ на севере и западе Тегерана подверглись атакам Израиля и США.

