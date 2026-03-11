Азеру Гасымлы вынесли приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова был оглашен приговор.
Согласно приговору, Азер Гасымлы приговорен к 12 годам лишения свободы.
Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.
Директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы был задержан полицией 8 декабря 2024 года в связи с поступившими в его адрес обращениями. Ему предъявлено обвинение по статье 182.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана (вымогательство с применением угроз или насилия).