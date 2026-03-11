USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Азеру Гасымлы вынесли приговор

Инара Рафикгызы
16:34 733

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова был оглашен приговор.

Согласно приговору, Азер Гасымлы приговорен к 12 годам лишения свободы.

Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

Директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы был задержан полицией 8 декабря 2024 года в связи с поступившими в его адрес обращениями. Ему предъявлено обвинение по статье 182.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана (вымогательство с применением угроз или насилия).

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 253
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 142
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8959
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 734
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 693
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1323
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 654
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2774
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1890
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2949
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4638

ЭТО ВАЖНО

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 253
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 142
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8959
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 734
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 693
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1323
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 654
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2774
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1890
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2949
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться