Судно под тайским флагом атаковано в Ормузском проливе

Тебриз под ударом: взрывы и пожары
В Ормузском проливе на балкере Mayuree Naree под флагом Таиланда произошел взрыв, трое членов экипажа пропали без вести.

Коммерческое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда подверглось удару у побережья Омана, сообщает оманское агентство ONA.

На борту судна вспыхнул пожар, после чего королевский военно-морской флот Омана эвакуировал 20 членов экипажа с тайским гражданством. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Власти Таиланда подтвердили, что судно Mayuree Naree было повреждено взрывом в Ормузском проливе. По данным Морского департамента Таиланда, «Морской департамент получил сообщение о взрыве в кормовой части таиландского балкера Mayuree Naree во время прохождения 11 марта через Ормузский пролив. По словам владельца судна, на борту находились 23 члена экипажа».

В результате взрыва в машинном отделении на судне начался пожар. Капитан принял решение эвакуировать всех членов экипажа на спасательные шлюпки. Двадцать человек были доставлены на берег в порт города Хасаба в Омане, трое остаются пропавшими без вести, предположительно, они находились в машинном отделении в момент взрыва.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, организованная совместно оманскими и тайскими властями.

