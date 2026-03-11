USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Парламент Эстонии об атаке на Нахчыван

16:43 257

Парламент Эстонии выступил с заявлением по поводу атаки иранского беспилотника на Нахчыванскую Автономную Республику, сообщили в посольстве Азербайджана в Эстонии.

В заявлении отмечается, что действующая в парламенте Эстонии межпарламентская группа эстонско-азербайджанской дружбы выражает солидарность с народом Азербайджана в связи с атакой иранского беспилотника на Нахчыван 5 марта.

«Все атаки против Азербайджана безосновательны и приведут лишь к эскалации конфликта. Особенно неприемлемы атаки на гражданскую инфраструктуру. Мы выражаем солидарность со всеми лицами, пострадавшими от атаки в Азербайджане, и поддерживаем немедленное восстановление мира на всей территории Азербайджана», — говорится в заявлении.

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 261
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 143
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8964
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 734
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 696
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1328
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 654
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2777
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1893
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2952
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4640

ЭТО ВАЖНО

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 261
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 143
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8964
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 734
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 696
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1328
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 654
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2777
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1893
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2952
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4640
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться