Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Испания отзывает посла из Израиля

16:51 296

Испания приняла решение окончательно отозвать посла Ану Марию Саломон Перес из Израиля, министерство иностранных дел подписало соответствующий указ.

Согласно документу, опубликованному в официальном государственном вестнике Испании (BOE), автором инициативы выступил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.

«Постановляю освободить Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги», — говорится в документе.

В прошлом году министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Саломон после обвинений в антиизраильской позиции в адрес двух испанских министров.

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 268
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 145
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8966
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 738
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 698
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1332
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 656
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2780
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1894
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2953
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4645

ЭТО ВАЖНО

