Американцы об ударах по Ирану

США нанесли удары по более чем 5500 целям на территории Ирана, включая более 60 кораблей.

Об этом сообщил командующий Центральным командованием (CENTCOM) США Брэд Купер.

«Наши военнослужащие используют множество передовых инструментов искусственного интеллекта. Эти системы помогают нам обрабатывать огромные массивы данных за считанные секунды, чтобы наши командиры могли отсеять лишнюю информацию и принимать более взвешенные решения быстрее, чем противник успеет отреагировать.

Люди всегда будут принимать окончательные решения о том, во что стрелять, во что не стрелять и когда стрелять. Но передовые инструменты искусственного интеллекта могут превратить процессы, которые раньше занимали часы, а иногда даже дни, в секунды», - отметил он.