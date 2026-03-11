USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Румыния открывает базу Америке

16:59 180

Румыния дала согласие на дополнительное размещение американских самолетов и военного персонала на авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки операции против Ирана. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны.

«Речь идет о самолетах-заправщиках, оборудовании для мониторинга, а также оборудовании для спутниковой связи, которое связано с (комплексом ПРО в) Девеселу», – сказал Дан, подчеркнув, что для размещения оборудования требуется одобрение парламента. По его словам, законодательный орган рассмотрит этот вопрос уже сегодня. Выступление главы государства транслировалось на сайте президентской администрации.

Между тем телеканал Digi24 сообщает, что США обратились к Румынии с просьбой разместить на авиабазе Михаил Когэлничану истребители и дополнительный военный контингент на фоне войны с Ираном.

11 марта Дан созвал заседание Высшего совета обороны страны (CAST). В повестку включены вопросы о временном размещении на территории Румынии дополнительных американских сил, а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и возможных последствий для страны. После обсуждения в CSAT власти могут направить соответствующее решение в парламент, поскольку размещение иностранных войск и участие в военных операциях требует его одобрения.

По информации источников, инициатива исходит от Пентагона, который рассматривает возможность переброски на базу в Когэлничану военных и боевых самолетов.

Пашинян поблагодарил Алиева
Пашинян поблагодарил Алиева
17:02 274
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших
16:59 146
Израиль доволен: в Иране с опережением графика
Израиль доволен: в Иране с опережением графика обновлено 15:58
15:58 8969
Азеру Гасымлы вынесли приговор
Азеру Гасымлы вынесли приговор
16:34 743
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
Встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой добавлено фото
16:31 703
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
Лидер турецкой оппозиционной партии о попытке поссорить Азербайджан с Турцией
16:12 1335
Президенты федераций каноэ у Али Асадова
Президенты федераций каноэ у Али Асадова фото
15:40 656
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
Грозное заявление Эрдогана: Тот, кто протянет к Турции руку и язык…
15:08 2783
Антониу Кошта в Баку
Антониу Кошта в Баку
15:03 1895
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема
13:24 2954
Путин позвонил Алиеву и благодарит
Путин позвонил Алиеву и благодарит новость дополнена
13:41 4648

