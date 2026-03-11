Румыния открывает базу Америке

Румыния дала согласие на дополнительное размещение американских самолетов и военного персонала на авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки операции против Ирана. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны.

«Речь идет о самолетах-заправщиках, оборудовании для мониторинга, а также оборудовании для спутниковой связи, которое связано с (комплексом ПРО в) Девеселу», – сказал Дан, подчеркнув, что для размещения оборудования требуется одобрение парламента. По его словам, законодательный орган рассмотрит этот вопрос уже сегодня. Выступление главы государства транслировалось на сайте президентской администрации.

Между тем телеканал Digi24 сообщает, что США обратились к Румынии с просьбой разместить на авиабазе Михаил Когэлничану истребители и дополнительный военный контингент на фоне войны с Ираном.

11 марта Дан созвал заседание Высшего совета обороны страны (CAST). В повестку включены вопросы о временном размещении на территории Румынии дополнительных американских сил, а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и возможных последствий для страны. После обсуждения в CSAT власти могут направить соответствующее решение в парламент, поскольку размещение иностранных войск и участие в военных операциях требует его одобрения.

По информации источников, инициатива исходит от Пентагона, который рассматривает возможность переброски на базу в Когэлничану военных и боевых самолетов.