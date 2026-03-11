Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: 10 пострадавших

USD 1.7000
Российские войска ударили беспилотником по автобусу в Днепровском районе Херсона. Ранения получили десять человек, среди которых 17-летний подросток и девять взрослых.

«В Херсоне российские войска ударили дроном по маршрутке, известно о 10 пострадавших, среди них – несовершеннолетний», - сообщил в среду глава Херсонской ОВА (областной военной администрации) Александр Прокудин.

По его словам, «посреди белого дня россияне направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди». «Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар», - подчеркнул глава ОВА.

По данным областной прокуратуры, российская армия поразила взрывчаткой с БПЛА маршрутный автобус в Херсоне 11 марта ориентировочно в 12:40 (14:40 по Баку).

«В результате попадания транспортное средство уничтожено. На эту минуту известно о десяти пострадавших, среди которых 17-летний подросток», - сообщил Прокудин.

В больницу, по данным главы ОВА, доставили женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет. «По меньшей мере одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Подростку «скорая» оказала помощь на месте», - указал Прокудин.

По данным главы ОВА, в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских атак один человек погиб, еще 12 - получили ранения, из них 1 ребенок.

ЭТО ВАЖНО

