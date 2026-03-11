Пашинян поблагодарил Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возобновление железнодорожных грузоперевозок через Азербайджан. Об этом премьер заявил, выступая сегодня в Европарламенте.

Пашинян напомнил, что в ноябре 2025 года впервые с момента обретения независимости грузовой поезд транзитом прошел через Азербайджан и Грузию и достиг Армении.

«Повторяю, это произошло впервые с 1991 года. Это произошло после того, как в октябре 2025 года президент Азербайджана объявил, что он снимет ограничения на железнодорожные перевозки через Азербайджан в Армению. Я благодарен президенту Азербайджана за такое решение», - заявил премьер.

Он добавил, что Армения в свою очередь объявила о своей готовности обеспечить транзит грузов из Азербайджана в Турцию и обратно.

«Это мы можем сделать с помощью нашей существующей дорожной сети», - сказал он.

По словам Пашиняна, Армения также готова с сегодняшнего дня обеспечить автомобильное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через свою территорию по существующей инфраструктуре.