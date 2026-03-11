USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Саудиты перенаправляют танкеры в Красное море

17:41 754

По меньшей мере 25 судов движутся в направлении порта Янбу на побережье Красного моря на фоне усилий Саудовской Аравии по активизации импорта нефти по альтернативным маршрутам из-за перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По его информации, танкеры позволят королевству отгрузить около 50 млн баррелей нефти, что может существенно снизить напряженность на рынке энергоресурсов. Отмечается, что танкеров может быть больше.

Ранее глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что продолжительная блокада прохода судов через Ормузский пролив приведет к катастрофическим последствиям для мировой экономики. Он подчеркнул, что у компании есть «запасные планы» для обеспечения бесперебойных поставок нефти.

Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 209
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 417
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 11250
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
18:27 1681
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
13:24 3702
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
18:14 563
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях» ВИДЕО
18:05 1669
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
17:48 1294
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
17:38 1605
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
17:27 1443
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий
16:45 2878

