Саудиты перенаправляют танкеры в Красное море

По меньшей мере 25 судов движутся в направлении порта Янбу на побережье Красного моря на фоне усилий Саудовской Аравии по активизации импорта нефти по альтернативным маршрутам из-за перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По его информации, танкеры позволят королевству отгрузить около 50 млн баррелей нефти, что может существенно снизить напряженность на рынке энергоресурсов. Отмечается, что танкеров может быть больше.

Ранее глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что продолжительная блокада прохода судов через Ормузский пролив приведет к катастрофическим последствиям для мировой экономики. Он подчеркнул, что у компании есть «запасные планы» для обеспечения бесперебойных поставок нефти.