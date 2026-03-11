Азербайджанские женщины Америки, соединяйтесь!

По инициативе Американской ассоциации азербайджанских женщин, действующей в городе Александрия штата Вирджиния США, и при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой состоялся Первый форум азербайджанских женщин Америки. В форуме, проведенном накануне Международного женского дня, приняли участие азербайджанские женщины, проживающие в различных штатах США, лидеры организаций, входящих в Американскую ассоциацию азербайджанских организаций, руководитель Дома Азербайджана в Канаде, бразильские журналисты, члены дипломатических представительств Азербайджана, Турции, Узбекистана, Индонезии, Сенегала, Сингапура, Джибути, Турецкой Республики Северного Кипра в США, лидеры общин. На форуме были организованы широкие дискуссии на темы укрепления лидерского потенциала женщин, культурной идентичности, межобщинного диалога, возможностей профессионального сотрудничества через современные цифровые платформы, создания сильной сети внутри диаспоры, проведен обмен мнениями о богатом опыте и современных идеях.

Руководитель Американской ассоциации азербайджанских женщин Лала Рагимова отметила, что цель мероприятия заключается в формировании платформы мощной поддержки проживающими в США азербайджанскими женщинами, а также представителями других сообществ друг друга, развитии лидерских навыков женщин, расширении менторских возможностей и налаживании прочных связей между общинами. Руководитель ассоциации сказала, что форум, создав также вдохновляющую атмосферу для молодого поколения, будет стимулировать его общественную и профессиональную деятельность. Выступившая на мероприятии заведующая отделом Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Салхат Аббасова говорила о богатой и вселяющей гордость истории развития азербайджанских женщин, довела до внимания, что среди успешных образцов женского лидерства в мире есть и азербайджанские женщины, осуществляющие плодотворную деятельность в области государственного управления, гуманитарной дипломатии. Заведующая отделом подчеркнула, что женщинам исторически принадлежат неоценимые заслуги в построении мира, стабильности и безопасного будущего, что такие платформы создают условия для более активного участия их в данном процессе, укрепляют их роль в сохранении и передаче семейных и национальных ценностей грядущим поколениям. По ее словам, в современном мире, где нарастают глобальные вызовы и конфликты, значение таких инициатив неоспоримо и с точки зрения укрепления диалога между народами и сообществами, развития взаимопонимания, солидарности и сотрудничества.

Инициаторы, тесно сплоченные вокруг единой идеи, отметили в своих выступлениях: "Этот важный проект, поощряющий профессиональное совершенство и развитие лидерства между поколениями путем консолидации специалистов, добившихся успеха в различных отраслях, нового поколения лидеров, представителей сообщества, формировался с большим энтузиазмом и самоотверженностью, шаг за шагом. Мы уверены, что данная инициатива будет способствовать профессиональному развитию проживающих в США азербайджанских женщин, создаст новые возможности сотрудничества между членами общины, внесет вклад в будущее азербайджанской диаспоры. Считаем, что это не только мероприятие диаспоры, но и международная платформа для диалога, объединяющая различные культуры и сообщества”. В рамках форума были организованы панельные дискуссии на темы лидерства, культурной идентичности, межобщинного диалога, профессионального развития женщин и сетевого взаимодействия. Профессионалы, представляющие различные отрасли, поделились опытом и идеями, представили образцы бизнеса, творческие работы. Лидеры общин и молодые представители диаспоры выдвинули новые инициативы, направленные на повышение активной роли женщин в общественной жизни. По окончании мероприятия было объявлено об учреждении менторской программы для женщин. Организаторы довели до внимания, что форум будет продолжаться и дальше. Цель продолжения заключается в превращении форума в долгосрочную международную платформу для женского лидерства, инноваций и межобщинного сотрудничества, повышении активности азербайджанских женщин в США и внесении новых оттенков в развитие азербайджано-американских диаспорских связей.