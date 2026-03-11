Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном

USD 1.7000
Министерство юстиции США расследует возможное использование Ираном платформы Binance для обхода американских санкций, при этом сама Binance отрицает любую прямую связь с подсанкционными лицами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Расследование началось после того, как Binance прекратила внутреннюю проверку по поводу предположительно связанных с Ираном $1 млрд, которые прошли через платформу. WSJ не удалось выяснить, направлено ли расследование министерства на саму биржу или касается исключительно клиентов платформы.

Источники издания сообщили, что представители ведомства допрашивают людей, имеющих сведения о транзакциях с участием Ирана. Кроме того, от биржи недавно потребовали предоставить информацию об «иранских транзакциях».

В ноябре прошлого года несколько сотрудников покинули Binance после расследования, выявившего переводы на $1,7 млрд от китайских клиентов на цифровые кошельки, используемые Ираном, пишет издание. Из этой суммы более $1 млрд прошло через платежную компанию Blessed Trust из Гонконга.

Журналисты отмечают, что сотрудники были уволены, однако биржа заявляет, что они покинули компанию по собственному желанию. Представитель Binance подчеркнул, что биржа «категорически не вступала в прямые сделки с организациями, находящимися под санкциями».

