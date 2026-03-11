Американский «Тритон» замечен над Персидским заливом

Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь замечен над Персидским заливом в непосредственной близости от Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Разведывательный беспилотник с военной базы, расположенной на территории Италии, вновь долетел до Персидского залива и кружит уже несколько часов над нейтральными водами вблизи воздушного пространства Ирана», - отметил собеседник агентства. Он отметил, что траектория полета Northrop Grumman MQ-4C Triton среди прочего проходит напротив иранского города Бушер, где расположена атомная электростанция.

По данным собеседника агентства, беспилотник кружит на высоте свыше 14 км. «Полеты Northrop Grumman MQ-4C Triton неоднократно фиксировались в данном районе, причем в воздухе они могут находиться по 10-15 часов», - заметил источник, напомнив, что в последний раз беспилотник находился в данном районе несколько суток назад.

Northrop Grumman MQ-4C Triton способен в реальном времени предоставлять разведывательную информацию и вести наблюдение за большими участками поверхности моря и суши, а также дополнять возможности противолодочных самолетов типа Boeing P-8 Poseidon.