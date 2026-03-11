USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Американский «Тритон» замечен над Персидским заливом

17:56 1354

Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь замечен над Персидским заливом в непосредственной близости от Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Разведывательный беспилотник с военной базы, расположенной на территории Италии, вновь долетел до Персидского залива и кружит уже несколько часов над нейтральными водами вблизи воздушного пространства Ирана», - отметил собеседник агентства. Он отметил, что траектория полета Northrop Grumman MQ-4C Triton среди прочего проходит напротив иранского города Бушер, где расположена атомная электростанция.

По данным собеседника агентства, беспилотник кружит на высоте свыше 14 км. «Полеты Northrop Grumman MQ-4C Triton неоднократно фиксировались в данном районе, причем в воздухе они могут находиться по 10-15 часов», - заметил источник, напомнив, что в последний раз беспилотник находился в данном районе несколько суток назад. 

Northrop Grumman MQ-4C Triton способен в реальном времени предоставлять разведывательную информацию и вести наблюдение за большими участками поверхности моря и суши, а также дополнять возможности противолодочных самолетов типа Boeing P-8 Poseidon.

Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 216
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 419
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 11255
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
18:27 1688
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
13:24 3704
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
18:14 563
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях» ВИДЕО
18:05 1673
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
17:48 1295
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
17:38 1607
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
17:27 1445
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий
16:45 2879

