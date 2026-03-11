USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Дроны спасают Украину: страна отказалась от Китая

The New York Times
17:59 1718

Украина добилась существенного прогресса в производстве беспилотников без использования китайских компонентов и теперь способна создавать дроны полностью без деталей, импортируемых из Китая, сообщает The New York Times (NYT).

Как пишет NYT, год назад большинство украинских оборонных предприятий не могли выпускать ключевые платы для небольших взрывных дронов. За это время Украине удалось значительно продвинуться в локализации производства.

Страна делает ставку на самообеспечение в сфере беспилотников, которые все больше определяют ситуацию на поле боя. По словам командующего Войск беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным «Мадяр», дроны сейчас вызывают более 90% потерь российских войск.

Бровди подчеркнул важность снижения зависимости от китайских поставок. «Учитывая риски поставок компонентов из недружественного к нам Китая, главная задача – производить их в Украине. Сила украинского производителя заключается в том, что импортозамещение уже произошло», – указал «Мадяр».

Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 219
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 420
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 11257
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
18:27 1689
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
13:24 3705
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
18:14 563
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях» ВИДЕО
18:05 1674
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
17:48 1296
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
17:38 1608
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
17:27 1446
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий
16:45 2880

