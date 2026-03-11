Дроны спасают Украину: страна отказалась от Китая

Украина добилась существенного прогресса в производстве беспилотников без использования китайских компонентов и теперь способна создавать дроны полностью без деталей, импортируемых из Китая, сообщает The New York Times (NYT).

Как пишет NYT, год назад большинство украинских оборонных предприятий не могли выпускать ключевые платы для небольших взрывных дронов. За это время Украине удалось значительно продвинуться в локализации производства.

Страна делает ставку на самообеспечение в сфере беспилотников, которые все больше определяют ситуацию на поле боя. По словам командующего Войск беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным «Мадяр», дроны сейчас вызывают более 90% потерь российских войск.

Бровди подчеркнул важность снижения зависимости от китайских поставок. «Учитывая риски поставок компонентов из недружественного к нам Китая, главная задача – производить их в Украине. Сила украинского производителя заключается в том, что импортозамещение уже произошло», – указал «Мадяр».